SolXenCat (XENCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0029045$ 0.0029045 $ 0.0029045 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.46% Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) +1.70% Promjena cijene (7D) +1.70%

SolXenCat (XENCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XENCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XENCAT je $ 0.0029045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XENCAT se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i +1.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolXenCat (XENCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 507.28K$ 507.28K $ 507.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 507.28K$ 507.28K $ 507.28K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,967,057.0 999,967,057.0 999,967,057.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolXenCat je $ 507.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XENCAT je 999.97M, s ukupnom količinom od 999967057.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 507.28K.