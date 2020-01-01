Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Informacije SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Službena web stranica: https://app.solv.finance/babylon

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 475.80M $ 475.80M $ 475.80M Ukupna količina: $ 4.36K $ 4.36K $ 4.36K Količina u optjecaju: $ 4.36K $ 4.36K $ 4.36K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 475.80M $ 475.80M $ 475.80M Povijesni maksimum: $ 175,368 $ 175,368 $ 175,368 Povijesni minimum: $ 11,402.13 $ 11,402.13 $ 11,402.13 Trenutna cijena: $ 109,218 $ 109,218 $ 109,218 Saznajte više o cijeni Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XSOLVBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XSOLVBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XSOLVBTC tokena, istražite XSOLVBTC cijenu tokena uživo!

