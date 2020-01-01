Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Informacije

SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.

Službena web stranica:
https://app.solv.finance/babylon

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 475.80M
$ 475.80M$ 475.80M
Ukupna količina:
$ 4.36K
$ 4.36K$ 4.36K
Količina u optjecaju:
$ 4.36K
$ 4.36K$ 4.36K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 475.80M
$ 475.80M$ 475.80M
Povijesni maksimum:
$ 175,368
$ 175,368$ 175,368
Povijesni minimum:
$ 11,402.13
$ 11,402.13$ 11,402.13
Trenutna cijena:
$ 109,218
$ 109,218$ 109,218

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj XSOLVBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja XSOLVBTC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku XSOLVBTC tokena, istražite XSOLVBTC cijenu tokena uživo!

XSOLVBTC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide XSOLVBTC? Naša XSOLVBTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.