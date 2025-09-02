Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 106,750 24-satna najviša cijena $ 109,137 Najviša cijena ikada $ 175,368 Najniža cijena $ 11,402.13 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +1.65% Promjena cijene (7D) -0.89%

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) cijena u stvarnom vremenu je $109,104. Tijekom protekla 24 sata, XSOLVBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 106,750 i najviše cijene $ 109,137, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSOLVBTC je $ 175,368, dok je najniža cijena svih vremena $ 11,402.13.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSOLVBTC se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +1.65% u posljednjih 24 sata i -0.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 475.76M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 475.76M Količina u optjecaju 4.36K Ukupna količina 4,360.04564581289

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solv Protocol Staked BTC je $ 475.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSOLVBTC je 4.36K, s ukupnom količinom od 4360.04564581289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 475.76M.