Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Informacije SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Službena web stranica: https://app.solv.finance/jupiter

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 61.77M Ukupna količina: $ 527.39 Količina u optjecaju: $ 527.39 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.77M Povijesni maksimum: $ 130,885 Povijesni minimum: $ 72,207 Trenutna cijena: $ 117,128

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLVBTC.JUP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLVBTC.JUP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLVBTC.JUP tokena, istražite SOLVBTC.JUP cijenu tokena uživo!

SOLVBTC.JUP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLVBTC.JUP? Naša SOLVBTC.JUP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

