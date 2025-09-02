Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 112,942 24-satna najviša cijena $ 117,028 Najviša cijena ikada $ 130,885 Najniža cijena $ 72,207 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) +0.81% Promjena cijene (7D) +0.58%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) cijena u stvarnom vremenu je $116,677. Tijekom protekla 24 sata, SOLVBTC.JUPtrgovalo je između najniže cijene $ 112,942 i najviše cijene $ 117,028, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLVBTC.JUP je $ 130,885, dok je najniža cijena svih vremena $ 72,207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLVBTC.JUP se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +0.81% u posljednjih 24 sata i +0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Tržišna kapitalizacija $ 61.45M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.45M Količina u optjecaju 527.39 Ukupna količina 527.3883613687747

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solv Protocol SolvBTC Jupiter je $ 61.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLVBTC.JUP je 527.39, s ukupnom količinom od 527.3883613687747. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.45M.