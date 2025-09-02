Više o SOLVBTC.JUP

SOLVBTC.JUP Informacije o cijeni

SOLVBTC.JUP Službena web stranica

SOLVBTC.JUP Tokenomija

SOLVBTC.JUP Prognoza cijena

Solv Protocol SolvBTC Jupiter Cijena (SOLVBTC.JUP)

1 SOLVBTC.JUP u USD cijena uživo:

+0.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:43:13 (UTC+8)

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.41%

+0.81%

+0.58%

+0.58%

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) cijena u stvarnom vremenu je $116,677. Tijekom protekla 24 sata, SOLVBTC.JUPtrgovalo je između najniže cijene $ 112,942 i najviše cijene $ 117,028, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLVBTC.JUP je $ 130,885, dok je najniža cijena svih vremena $ 72,207.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLVBTC.JUP se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +0.81% u posljednjih 24 sata i +0.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solv Protocol SolvBTC Jupiter je $ 61.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLVBTC.JUP je 527.39, s ukupnom količinom od 527.3883613687747. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.45M.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solv Protocol SolvBTC Jupiter u USD iznosila je $ +935.64.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solv Protocol SolvBTC Jupiter u USD iznosila je $ -1,806.6150003000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solv Protocol SolvBTC Jupiter u USD iznosila je $ +1,725.4194760000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solv Protocol SolvBTC Jupiter u USD iznosila je $ +4,665.64480021523.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +935.64+0.81%
30 dana$ -1,806.6150003000-1.54%
60 dana$ +1,725.4194760000+1.48%
90 dana$ +4,665.64480021523+4.17%

Što je Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

Resurs Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Službena web-stranica

Solv Protocol SolvBTC Jupiter Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solv Protocol SolvBTC Jupiter.

Provjerite Solv Protocol SolvBTC Jupiter predviđanje cijene sada!

SOLVBTC.JUP u lokalnim valutama

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLVBTC.JUP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP)

Koliko Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) vrijedi danas?
Cijena SOLVBTC.JUP uživo u USD je 116,677 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLVBTC.JUP u USD?
Trenutačna cijena SOLVBTC.JUP u USD je $ 116,677. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solv Protocol SolvBTC Jupiter?
Tržišna kapitalizacija za SOLVBTC.JUP je $ 61.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLVBTC.JUP?
Količina u optjecaju za SOLVBTC.JUP je 527.39 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLVBTC.JUP?
SOLVBTC.JUP je postigao ATH cijenu od 130,885 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLVBTC.JUP?
SOLVBTC.JUP je vidio ATL cijenu od 72,207 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLVBTC.JUP?
24-satni obujam trgovanja za SOLVBTC.JUP je -- USD.
Hoće li SOLVBTC.JUP još narasti ove godine?
SOLVBTC.JUP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLVBTC.JUP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:43:13 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.