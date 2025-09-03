Solrise Finance (SLRS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.04% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) +8.99% Promjena cijene (7D) +8.99%

Solrise Finance (SLRS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SLRStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLRS je $ 1.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLRS se promijenio za +1.04% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i +8.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solrise Finance (SLRS)

Tržišna kapitalizacija $ 89.46K$ 89.46K $ 89.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 569.36K$ 569.36K $ 569.36K Količina u optjecaju 157.12M 157.12M 157.12M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solrise Finance je $ 89.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLRS je 157.12M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 569.36K.