SolPod (SOLPOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00118777$ 0.00118777 $ 0.00118777 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

SolPod (SOLPOD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLPODtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLPOD je $ 0.00118777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLPOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolPod (SOLPOD)

Tržišna kapitalizacija $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.84K$ 6.84K $ 6.84K Količina u optjecaju 998.74M 998.74M 998.74M Ukupna količina 998,737,881.792294 998,737,881.792294 998,737,881.792294

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolPod je $ 6.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLPOD je 998.74M, s ukupnom količinom od 998737881.792294. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.84K.