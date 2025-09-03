Solpaka (SOLPAKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0065976$ 0.0065976 $ 0.0065976 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +2.69% Promjena cijene (7D) +2.69%

Solpaka (SOLPAKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLPAKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLPAKA je $ 0.0065976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLPAKA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +2.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solpaka (SOLPAKA)

Tržišna kapitalizacija $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Količina u optjecaju 696.90M 696.90M 696.90M Ukupna količina 696,904,200.0 696,904,200.0 696,904,200.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solpaka je $ 13.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLPAKA je 696.90M, s ukupnom količinom od 696904200.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.16K.