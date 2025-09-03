SolPages (SOLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.06% Promjena cijene (7D) +4.26% Promjena cijene (7D) +4.26%

SolPages (SOLP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.06% u posljednjih 24 sata i +4.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolPages (SOLP)

Tržišna kapitalizacija $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Količina u optjecaju 914.26M 914.26M 914.26M Ukupna količina 914,260,328.996571 914,260,328.996571 914,260,328.996571

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolPages je $ 5.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLP je 914.26M, s ukupnom količinom od 914260328.996571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.48K.