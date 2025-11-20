Solotto Cijena danas

Trenutačna cijena Solotto (LOTTO) danas je $ 0.00008055, s promjenom od 0.69% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOTTO u USD je $ 0.00008055 po LOTTO.

Solotto trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 71,616, s količinom u optjecaju od 892.89M LOTTO. Tijekom posljednja 24 sata, LOTTO trgovao je između $ 0.0000726 (niska) i $ 0.00008174 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00041251, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000726.

U kratkoročnim performansama, LOTTO se kretao -0.08% u posljednjem satu i -19.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Solotto (LOTTO)

Tržišna kapitalizacija $ 71.62K$ 71.62K $ 71.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 75.98K$ 75.98K $ 75.98K Količina u optjecaju 892.89M 892.89M 892.89M Ukupna količina 947,243,830.36403 947,243,830.36403 947,243,830.36403

