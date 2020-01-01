Solomon USDv (USDV) Tokenomika
Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs.
The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem.
All contracts are on‑chain, audited.
Solomon USDv (USDV) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solomon USDv (USDV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Solomon USDv (USDV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Solomon USDv (USDV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj USDV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja USDV tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
