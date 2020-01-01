Solomon USDv (USDV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Solomon USDv (USDV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Solomon USDv (USDV) Informacije

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs.

The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem.

All contracts are on‑chain, audited.

Službena web stranica:
https://solomonlabs.org
Bijela knjiga:
https://docs.solomonlabs.org

Solomon USDv (USDV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solomon USDv (USDV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.40M
Ukupna količina:
$ 1.40M
Količina u optjecaju:
$ 1.40M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.40M
Povijesni maksimum:
$ 1.11
Povijesni minimum:
$ 0.998914
Trenutna cijena:
$ 1.0
Solomon USDv (USDV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Solomon USDv (USDV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj USDV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja USDV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.