Solomon USDv (USDV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najniža cijena $ 0.998914$ 0.998914 $ 0.998914 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.00%

Solomon USDv (USDV) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, USDVtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USDV je $ 1.011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.998914.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USDV se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solomon USDv (USDV)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju 1.40M 1.40M 1.40M Ukupna količina 1,400,334.27790636 1,400,334.27790636 1,400,334.27790636

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solomon USDv je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USDV je 1.40M, s ukupnom količinom od 1400334.27790636. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.