Solnic (SOLNIC) Informacije The Solnic project represents a Solana-based meme coin that was introduced approximately nine months ago, combining elements of popular culture with cryptocurrency. Solnic merges the iconic imagery of Sonic the Hedgehog with Pepe the Frog, creating a unique token that resonates with fans of both franchises, as well as crypto enthusiasts. Despite its meme coin status, Solnic prides itself on robust community engagement and has implemented locked liquidity, which is designed to instill trust by ensuring that the liquidity pool cannot be altered, thereby theoretically stabilizing the token's price and reducing the risk of rug pulls. This approach suggests a longer-term commitment from its creators and community, aiming to build a sustainable project within the volatile landscape of meme coins on the Solana blockchain. Službena web stranica: https://www.solniccoin.io Kupi SOLNIC odmah!

Solnic (SOLNIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solnic (SOLNIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Ukupna količina: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M Količina u optjecaju: $ 939.87M $ 939.87M $ 939.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Povijesni maksimum: $ 0.01108836 $ 0.01108836 $ 0.01108836 Povijesni minimum: $ 0.00290478 $ 0.00290478 $ 0.00290478 Trenutna cijena: $ 0.00464595 $ 0.00464595 $ 0.00464595 Saznajte više o cijeni Solnic (SOLNIC)

Solnic (SOLNIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solnic (SOLNIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLNIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLNIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLNIC tokena, istražite SOLNIC cijenu tokena uživo!

