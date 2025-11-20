SolNav AI Cijena danas

Trenutačna cijena SolNav AI (SOLNAV) danas je $ 0.000251, s promjenom od 1.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOLNAV u USD je $ 0.000251 po SOLNAV.

SolNav AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,085, s količinom u optjecaju od 99.94M SOLNAV. Tijekom posljednja 24 sata, SOLNAV trgovao je između $ 0.00023151 (niska) i $ 0.00025682 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00638547, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00022718.

U kratkoročnim performansama, SOLNAV se kretao -0.33% u posljednjem satu i -7.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SolNav AI (SOLNAV)

Tržišna kapitalizacija $ 25.09K$ 25.09K $ 25.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.61K$ 37.61K $ 37.61K Količina u optjecaju 99.94M 99.94M 99.94M Ukupna količina 149,834,338.0811831 149,834,338.0811831 149,834,338.0811831

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolNav AI je $ 25.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLNAV je 99.94M, s ukupnom količinom od 149834338.0811831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.61K.