SolMev (SN116) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2,435.32$ 2,435.32 $ 2,435.32 Najniža cijena $ 742.83$ 742.83 $ 742.83 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

SolMev (SN116) cijena u stvarnom vremenu je $2,398.72. Tijekom protekla 24 sata, SN116trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN116 je $ 2,435.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 742.83.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN116 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolMev (SN116)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40K$ 1.40K $ 1.40K Količina u optjecaju 0.59 0.59 0.59 Ukupna količina 0.585515694 0.585515694 0.585515694

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolMev je $ 2.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN116 je 0.59, s ukupnom količinom od 0.585515694. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40K.