SolLytics (LYTICS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SolLytics (LYTICS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

SolLytics (LYTICS) Informacije Certainly! Here's a more formal and professional version suitable for a CoinGecko listing: What is the project about? This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market. Službena web stranica: https://sollytics.fun Kupi LYTICS odmah!

SolLytics (LYTICS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SolLytics (LYTICS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.76K Ukupna količina: $ 995.89M Količina u optjecaju: $ 895.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.29K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

SolLytics (LYTICS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SolLytics (LYTICS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LYTICS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LYTICS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LYTICS tokena, istražite LYTICS cijenu tokena uživo!

LYTICS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LYTICS? Naša LYTICS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LYTICS predviđanje cijene tokena odmah!

