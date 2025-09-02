soljakey (SOLJAKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.518658 $ 0.518658 $ 0.518658 24-satna najniža cijena $ 0.532486 $ 0.532486 $ 0.532486 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.518658$ 0.518658 $ 0.518658 24-satna najviša cijena $ 0.532486$ 0.532486 $ 0.532486 Najviša cijena ikada $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 Najniža cijena $ 0.518658$ 0.518658 $ 0.518658 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -2.57% Promjena cijene (7D) -1.93% Promjena cijene (7D) -1.93%

soljakey (SOLJAKEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.51867. Tijekom protekla 24 sata, SOLJAKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.518658 i najviše cijene $ 0.532486, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLJAKEY je $ 1.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.518658.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLJAKEY se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -2.57% u posljednjih 24 sata i -1.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu soljakey (SOLJAKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 51.75K$ 51.75K $ 51.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.75K$ 51.75K $ 51.75K Količina u optjecaju 99.77K 99.77K 99.77K Ukupna količina 99,768.274659 99,768.274659 99,768.274659

Trenutačna tržišna kapitalizacija soljakey je $ 51.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLJAKEY je 99.77K, s ukupnom količinom od 99768.274659. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.75K.