SOLITO (SOLITO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00320094$ 0.00320094 $ 0.00320094 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +3.01% Promjena cijene (7D) +6.20% Promjena cijene (7D) +6.20%

SOLITO (SOLITO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLITOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLITO je $ 0.00320094, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLITO se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +3.01% u posljednjih 24 sata i +6.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLITO (SOLITO)

Tržišna kapitalizacija $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.85K$ 27.85K $ 27.85K Količina u optjecaju 997.64M 997.64M 997.64M Ukupna količina 997,638,388.251927 997,638,388.251927 997,638,388.251927

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLITO je $ 27.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLITO je 997.64M, s ukupnom količinom od 997638388.251927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.85K.