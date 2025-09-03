SolGoat (SOLGOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.16447$ 0.16447 $ 0.16447 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.32% Promjena cijene (7D) -4.32%

SolGoat (SOLGOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLGOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLGOAT je $ 0.16447, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLGOAT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolGoat (SOLGOAT)

Tržišna kapitalizacija $ 98.74K$ 98.74K $ 98.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 98.74K$ 98.74K $ 98.74K Količina u optjecaju 99.99M 99.99M 99.99M Ukupna količina 99,991,897.995289 99,991,897.995289 99,991,897.995289

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolGoat je $ 98.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLGOAT je 99.99M, s ukupnom količinom od 99991897.995289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 98.74K.