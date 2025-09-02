SolForge Fusion (SFG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.673689 $ 0.673689 $ 0.673689 24-satna najniža cijena $ 0.710722 $ 0.710722 $ 0.710722 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.673689$ 0.673689 $ 0.673689 24-satna najviša cijena $ 0.710722$ 0.710722 $ 0.710722 Najviša cijena ikada $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Najniža cijena $ 0.212965$ 0.212965 $ 0.212965 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +0.81% Promjena cijene (7D) -2.77% Promjena cijene (7D) -2.77%

SolForge Fusion (SFG) cijena u stvarnom vremenu je $0.704482. Tijekom protekla 24 sata, SFGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.673689 i najviše cijene $ 0.710722, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SFG je $ 3.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.212965.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SFG se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.81% u posljednjih 24 sata i -2.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolForge Fusion (SFG)

Tržišna kapitalizacija $ 4.85M$ 4.85M $ 4.85M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 59.48M$ 59.48M $ 59.48M Količina u optjecaju 6.89M 6.89M 6.89M Ukupna količina 84,428,964.13486879 84,428,964.13486879 84,428,964.13486879

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolForge Fusion je $ 4.85M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SFG je 6.89M, s ukupnom količinom od 84428964.13486879. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.48M.