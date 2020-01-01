Soley (SOLEY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Soley (SOLEY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Soley (SOLEY) Informacije Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY's goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content. Službena web stranica: https://www.soleyonsol.com/

Soley (SOLEY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Soley (SOLEY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Tržišna kapitalizacija: $ 7.12K Ukupna količina: $ 999.70M Količina u optjecaju: $ 999.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.12K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Soley (SOLEY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Soley (SOLEY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLEY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLEY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLEY tokena, istražite SOLEY cijenu tokena uživo!

