Soley (SOLEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00025225$ 0.00025225 $ 0.00025225 Najniža cijena $ 0.0000043$ 0.0000043 $ 0.0000043 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.78% Promjena cijene (7D) +1.78%

Soley (SOLEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000698. Tijekom protekla 24 sata, SOLEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLEY je $ 0.00025225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000043.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLEY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Soley (SOLEY)

Tržišna kapitalizacija $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Količina u optjecaju 999.70M 999.70M 999.70M Ukupna količina 999,698,929.636681 999,698,929.636681 999,698,929.636681

Trenutačna tržišna kapitalizacija Soley je $ 6.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLEY je 999.70M, s ukupnom količinom od 999698929.636681. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.98K.