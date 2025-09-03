Više o SDOGE

SolDoge Cijena (SDOGE)

1 SDOGE u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena SolDoge (SDOGE)
SolDoge (SDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.39%

+0.44%

-6.76%

-6.76%

SolDoge (SDOGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000944. Tijekom protekla 24 sata, SDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000093 i najviše cijene $ 0.00000953, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDOGE je $ 0.00274738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000454.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDOGE se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolDoge (SDOGE)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolDoge je $ 94.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDOGE je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.40K.

SolDoge (SDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SolDoge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SolDoge u USD iznosila je $ -0.0000003498.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SolDoge u USD iznosila je $ +0.0000000693.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SolDoge u USD iznosila je $ -0.000002936172948127856.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.44%
30 dana$ -0.0000003498-3.70%
60 dana$ +0.0000000693+0.73%
90 dana$ -0.000002936172948127856-23.72%

Što je SolDoge (SDOGE)

SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors. As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow. The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs SolDoge (SDOGE)

SolDoge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SolDoge (SDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SolDoge (SDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SolDoge.

Provjerite SolDoge predviđanje cijene sada!

SDOGE u lokalnim valutama

SolDoge (SDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SolDoge (SDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SolDoge (SDOGE)

Koliko SolDoge (SDOGE) vrijedi danas?
Cijena SDOGE uživo u USD je 0.00000944 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SDOGE u USD?
Trenutačna cijena SDOGE u USD je $ 0.00000944. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SolDoge?
Tržišna kapitalizacija za SDOGE je $ 94.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SDOGE?
Količina u optjecaju za SDOGE je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SDOGE?
SDOGE je postigao ATH cijenu od 0.00274738 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SDOGE?
SDOGE je vidio ATL cijenu od 0.00000454 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SDOGE?
24-satni obujam trgovanja za SDOGE je -- USD.
Hoće li SDOGE još narasti ove godine?
SDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.