SolDoge (SDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000093 $ 0.0000093 $ 0.0000093 24-satna najniža cijena $ 0.00000953 $ 0.00000953 $ 0.00000953 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0000093$ 0.0000093 $ 0.0000093 24-satna najviša cijena $ 0.00000953$ 0.00000953 $ 0.00000953 Najviša cijena ikada $ 0.00274738$ 0.00274738 $ 0.00274738 Najniža cijena $ 0.00000454$ 0.00000454 $ 0.00000454 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) -6.76% Promjena cijene (7D) -6.76%

SolDoge (SDOGE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000944. Tijekom protekla 24 sata, SDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000093 i najviše cijene $ 0.00000953, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDOGE je $ 0.00274738, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000454.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDOGE se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i -6.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolDoge (SDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 94.40K$ 94.40K $ 94.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.40K$ 94.40K $ 94.40K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolDoge je $ 94.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDOGE je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.40K.