Solcasino Token (SCS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00191479 - $ 0.0021837
24-satna najniža cijena: $ 0.00191479
24-satna najviša cijena: $ 0.0021837
Najviša cijena ikada: $ 0.03099588
Najniža cijena: $ 0
Promjena cijene (1H): +0.13%
Promjena cijene (1D): +11.40%
Promjena cijene (7D): +7.87%

Solcasino Token (SCS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00215716. Tijekom protekla 24 sata, SCStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00191479 i najviše cijene $ 0.0021837, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCS je $ 0.03099588, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCS se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, +11.40% u posljednjih 24 sata i +7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solcasino Token (SCS)

Tržišna kapitalizacija: $ 7.10M
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 7.10M
Količina u optjecaju: 3.29B
Ukupna količina: 3,291,216,246.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solcasino Token je $ 7.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCS je 3.29B, s ukupnom količinom od 3291216246.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.10M.