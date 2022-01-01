Solayer USD (SUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solayer USD (SUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solayer USD (SUSD) Informacije sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard. Službena web stranica: https://solayer.org/platform/susd Bijela knjiga: https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd Kupi SUSD odmah!

Solayer USD (SUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solayer USD (SUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Ukupna količina: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Količina u optjecaju: $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Povijesni maksimum: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Povijesni minimum: $ 0.999698 $ 0.999698 $ 0.999698 Trenutna cijena: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Saznajte više o cijeni Solayer USD (SUSD)

Solayer USD (SUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solayer USD (SUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SUSD tokena, istražite SUSD cijenu tokena uživo!

SUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SUSD? Naša SUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SUSD predviđanje cijene tokena odmah!

