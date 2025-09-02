Solayer USD (SUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24-satna najniža cijena $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 24-satna najviša cijena $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najviša cijena ikada $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Najniža cijena $ 0.999698$ 0.999698 $ 0.999698 Promjena cijene (1H) +0.03% Promjena cijene (1D) +0.13% Promjena cijene (7D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.14%

Solayer USD (SUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, SUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.11 i najviše cijene $ 1.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SUSD je $ 1.16, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.999698.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SUSD se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solayer USD (SUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.23M$ 8.23M $ 8.23M Količina u optjecaju 7.41M 7.41M 7.41M Ukupna količina 7,407,496.574289 7,407,496.574289 7,407,496.574289

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solayer USD je $ 8.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SUSD je 7.41M, s ukupnom količinom od 7407496.574289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.23M.