Solaya (SOLAYA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00005874 $ 0.00005874 $ 0.00005874 24-satna najniža cijena $ 0.00006191 $ 0.00006191 $ 0.00006191 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00005874$ 0.00005874 $ 0.00005874 24-satna najviša cijena $ 0.00006191$ 0.00006191 $ 0.00006191 Najviša cijena ikada $ 0.00071043$ 0.00071043 $ 0.00071043 Najniža cijena $ 0.00004687$ 0.00004687 $ 0.00004687 Promjena cijene (1H) -1.33% Promjena cijene (1D) +1.87% Promjena cijene (7D) -28.10% Promjena cijene (7D) -28.10%

Solaya (SOLAYA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006074. Tijekom protekla 24 sata, SOLAYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00005874 i najviše cijene $ 0.00006191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLAYA je $ 0.00071043, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004687.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLAYA se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, +1.87% u posljednjih 24 sata i -28.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solaya (SOLAYA)

Tržišna kapitalizacija $ 48.68K$ 48.68K $ 48.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.20K$ 56.20K $ 56.20K Količina u optjecaju 801.31M 801.31M 801.31M Ukupna količina 925,216,044.343636 925,216,044.343636 925,216,044.343636

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solaya je $ 48.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLAYA je 801.31M, s ukupnom količinom od 925216044.343636. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.20K.