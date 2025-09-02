Solaris AI (SOLARIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01863852$ 0.01863852 $ 0.01863852 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) -3.24% Promjena cijene (7D) +7.30% Promjena cijene (7D) +7.30%

Solaris AI (SOLARIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLARIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLARIS je $ 0.01863852, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLARIS se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, -3.24% u posljednjih 24 sata i +7.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solaris AI (SOLARIS)

Tržišna kapitalizacija $ 402.09K$ 402.09K $ 402.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 402.09K$ 402.09K $ 402.09K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,958,132.848157 999,958,132.848157 999,958,132.848157

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solaris AI je $ 402.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLARIS je 999.96M, s ukupnom količinom od 999958132.848157. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 402.09K.