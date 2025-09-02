Više o SLR

Solarcoin Logotip

Solarcoin Cijena (SLR)

Neuvršten

1 SLR u USD cijena uživo:

$0.04342599
$0.04342599$0.04342599
-1.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Solarcoin (SLR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:09:56 (UTC+8)

Solarcoin (SLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0429046
$ 0.0429046$ 0.0429046
24-satna najniža cijena
$ 0.04400115
$ 0.04400115$ 0.04400115
24-satna najviša cijena

$ 0.0429046
$ 0.0429046$ 0.0429046

$ 0.04400115
$ 0.04400115$ 0.04400115

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

$ 0.00000128
$ 0.00000128$ 0.00000128

-0.07%

-1.04%

+7.63%

+7.63%

Solarcoin (SLR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0434234. Tijekom protekla 24 sata, SLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0429046 i najviše cijene $ 0.04400115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLR je $ 2.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLR se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.04% u posljednjih 24 sata i +7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solarcoin (SLR)

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

--
----

$ 4.26B
$ 4.26B$ 4.26B

64.81M
64.81M 64.81M

98,100,000,000.0
98,100,000,000.0 98,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solarcoin je $ 2.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLR je 64.81M, s ukupnom količinom od 98100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26B.

Solarcoin (SLR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solarcoin u USD iznosila je $ -0.000457052431246.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solarcoin u USD iznosila je $ +0.0277502318.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solarcoin u USD iznosila je $ +0.0510964797.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solarcoin u USD iznosila je $ +0.02480658205116631.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000457052431246-1.04%
30 dana$ +0.0277502318+63.91%
60 dana$ +0.0510964797+117.67%
90 dana$ +0.02480658205116631+133.25%

Što je Solarcoin (SLR)

Solarcoin is a Scrypt based alternative digital currency and its innovation comes from the secondary proof of work reward: the Solar Proof of Work. Green solar energy producers are entitled to receive one SLR for every MWh electricity generated. In order to claim a Solar Proof of Work reward, solar plant owners must submit 3rd party verified energy generation certificates such as a Solar Renewable Energy Certificate (SREC) or equivalent country specific documentation. All Solar Proof Of Work rewards will be stored as transactions in the blockchain. The supply of SLR comprises of the following: - The Mining Pool: 105 million Solarcoins (0.1%) to be publicly mined over the next 40 years. All publicly mined Solarcoins represent historically generated and unclaimed solar electricity. - The Generator Pool: 97.5 billion SolarCoins (99.4%) are currently stored in the OCA non-circulating generation pool account. These will be exchanged for Solar Proof of Work claims of solar electricity generation submitted over the next 40 years at the rate of 1 SLR per MWh of solar energy. - The Genesis Pool: 500 million Solarcoins (0.5%) are stored in the genesis pool account for environmental charities, early volunteers, advisers, builders and maintainers of SolarCoin infrastructure. Genesis pool circulation is capped so that it will never represent more than 5% of total Solarcoin in circulation.

Resurs Solarcoin (SLR)

Službena web-stranica

Solarcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solarcoin (SLR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solarcoin (SLR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solarcoin.

Provjerite Solarcoin predviđanje cijene sada!

SLR u lokalnim valutama

Solarcoin (SLR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solarcoin (SLR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SLR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solarcoin (SLR)

Koliko Solarcoin (SLR) vrijedi danas?
Cijena SLR uživo u USD je 0.0434234 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SLR u USD?
Trenutačna cijena SLR u USD je $ 0.0434234. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solarcoin?
Tržišna kapitalizacija za SLR je $ 2.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SLR?
Količina u optjecaju za SLR je 64.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SLR?
SLR je postigao ATH cijenu od 2.88 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SLR?
SLR je vidio ATL cijenu od 0.00000128 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SLR?
24-satni obujam trgovanja za SLR je -- USD.
Hoće li SLR još narasti ove godine?
SLR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SLR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
