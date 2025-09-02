Solarcoin (SLR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0429046 24-satna najviša cijena $ 0.04400115 Najviša cijena ikada $ 2.88 Najniža cijena $ 0.00000128 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -1.04% Promjena cijene (7D) +7.63%

Solarcoin (SLR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0434234. Tijekom protekla 24 sata, SLRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0429046 i najviše cijene $ 0.04400115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLR je $ 2.88, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLR se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.04% u posljednjih 24 sata i +7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solarcoin (SLR)

Tržišna kapitalizacija $ 2.81M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.26B Količina u optjecaju 64.81M Ukupna količina 98,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solarcoin je $ 2.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLR je 64.81M, s ukupnom količinom od 98100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26B.