Solarbeam Cijena danas

Trenutačna cijena Solarbeam (SOLAR) danas je $ 0.00109894, s promjenom od 2.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOLAR u USD je $ 0.00109894 po SOLAR.

Solarbeam trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 41,665, s količinom u optjecaju od 37.88M SOLAR. Tijekom posljednja 24 sata, SOLAR trgovao je između $ 0.00102495 (niska) i $ 0.00111705 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 23.93, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00098894.

U kratkoročnim performansama, SOLAR se kretao -0.93% u posljednjem satu i -18.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Solarbeam (SOLAR)

Tržišna kapitalizacija $ 41.67K$ 41.67K $ 41.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.67K$ 41.67K $ 41.67K Količina u optjecaju 37.88M 37.88M 37.88M Ukupna količina 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573 37,881,765.89116573

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solarbeam je $ 41.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLAR je 37.88M, s ukupnom količinom od 37881765.89116573. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.67K.