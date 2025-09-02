SolARBa (SOLARBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 24-satna najniža cijena $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.53$ 3.53 $ 3.53 24-satna najviša cijena $ 3.75$ 3.75 $ 3.75 Najviša cijena ikada $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Najniža cijena $ 0.685554$ 0.685554 $ 0.685554 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.09% Promjena cijene (7D) +17.17% Promjena cijene (7D) +17.17%

SolARBa (SOLARBA) cijena u stvarnom vremenu je $3.66. Tijekom protekla 24 sata, SOLARBAtrgovalo je između najniže cijene $ 3.53 i najviše cijene $ 3.75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLARBA je $ 4.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.685554.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLARBA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.09% u posljednjih 24 sata i +17.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolARBa (SOLARBA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Količina u optjecaju 277.06K 277.06K 277.06K Ukupna količina 277,058.634543 277,058.634543 277,058.634543

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolARBa je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLARBA je 277.06K, s ukupnom količinom od 277058.634543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.