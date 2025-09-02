Više o SOLARBA

SolARBa Logotip

SolARBa Cijena (SOLARBA)

Neuvršten

1 SOLARBA u USD cijena uživo:

$3.66
$3.66$3.66
+3.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena SolARBa (SOLARBA)
SolARBa (SOLARBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.53
$ 3.53$ 3.53
24-satna najniža cijena
$ 3.75
$ 3.75$ 3.75
24-satna najviša cijena

$ 3.53
$ 3.53$ 3.53

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 4.81
$ 4.81$ 4.81

$ 0.685554
$ 0.685554$ 0.685554

--

+3.09%

+17.17%

+17.17%

SolARBa (SOLARBA) cijena u stvarnom vremenu je $3.66. Tijekom protekla 24 sata, SOLARBAtrgovalo je između najniže cijene $ 3.53 i najviše cijene $ 3.75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLARBA je $ 4.81, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.685554.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLARBA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.09% u posljednjih 24 sata i +17.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolARBa (SOLARBA)

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

277.06K
277.06K 277.06K

277,058.634543
277,058.634543 277,058.634543

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolARBa je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLARBA je 277.06K, s ukupnom količinom od 277058.634543. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.

SolARBa (SOLARBA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SolARBa u USD iznosila je $ +0.109756.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SolARBa u USD iznosila je $ +1.3137873780.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SolARBa u USD iznosila je $ +4.0837756620.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SolARBa u USD iznosila je $ +1.252959718156156.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.109756+3.09%
30 dana$ +1.3137873780+35.90%
60 dana$ +4.0837756620+111.58%
90 dana$ +1.252959718156156+52.05%

Što je SolARBa (SOLARBA)

SolArba is a deflationary utility token. We have a unique Solana Volume but that provides consistent buybacks for LP Adds and burns. In addition there is revenue shar for holders. We have multiple pools that provide an arbitrage opportunity and a 2% Tax on Fluxbeam and transfers. The team is DOXXED and continues to build additonal utilities based on the feedback of our community. We are excited to expand to new DEXs and grow our market share.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs SolARBa (SOLARBA)

Službena web-stranica

SolARBa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SolARBa (SOLARBA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SolARBa (SOLARBA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SolARBa.

Provjerite SolARBa predviđanje cijene sada!

SOLARBA u lokalnim valutama

SolARBa (SOLARBA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SolARBa (SOLARBA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLARBA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SolARBa (SOLARBA)

Koliko SolARBa (SOLARBA) vrijedi danas?
Cijena SOLARBA uživo u USD je 3.66 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLARBA u USD?
Trenutačna cijena SOLARBA u USD je $ 3.66. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SolARBa?
Tržišna kapitalizacija za SOLARBA je $ 1.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLARBA?
Količina u optjecaju za SOLARBA je 277.06K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLARBA?
SOLARBA je postigao ATH cijenu od 4.81 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLARBA?
SOLARBA je vidio ATL cijenu od 0.685554 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLARBA?
24-satni obujam trgovanja za SOLARBA je -- USD.
Hoće li SOLARBA još narasti ove godine?
SOLARBA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLARBA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
