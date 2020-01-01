SOLAPE (SOLAPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOLAPE (SOLAPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SOLAPE (SOLAPE) Informacije SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community. Službena web stranica: https://www.solape.io/ Kupi SOLAPE odmah!

SOLAPE (SOLAPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOLAPE (SOLAPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 36.23K $ 36.23K $ 36.23K Ukupna količina: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M Količina u optjecaju: $ 298.40M $ 298.40M $ 298.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 36.23K $ 36.23K $ 36.23K Povijesni maksimum: $ 0.099246 $ 0.099246 $ 0.099246 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012141 $ 0.00012141 $ 0.00012141 Saznajte više o cijeni SOLAPE (SOLAPE)

SOLAPE (SOLAPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOLAPE (SOLAPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLAPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLAPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLAPE tokena, istražite SOLAPE cijenu tokena uživo!

