SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SolanaHub staked SOL (HUBSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Informacije a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users Službena web stranica: https://www.solanahub.app/ Kupi HUBSOL odmah!

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SolanaHub staked SOL (HUBSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Ukupna količina: $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K Količina u optjecaju: $ 14.23K $ 14.23K $ 14.23K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Povijesni maksimum: $ 312.07 $ 312.07 $ 312.07 Povijesni minimum: $ 106.11 $ 106.11 $ 106.11 Trenutna cijena: $ 229.99 $ 229.99 $ 229.99 Saznajte više o cijeni SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SolanaHub staked SOL (HUBSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HUBSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HUBSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HUBSOL tokena, istražite HUBSOL cijenu tokena uživo!

HUBSOL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HUBSOL? Naša HUBSOL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HUBSOL predviđanje cijene tokena odmah!

