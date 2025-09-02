Više o HUBSOL

SolanaHub staked SOL Logotip

SolanaHub staked SOL Cijena (HUBSOL)

Neuvršten

1 HUBSOL u USD cijena uživo:

$229.25
$229.25$229.25
+0.10%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena SolanaHub staked SOL (HUBSOL)
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 219.17
$ 219.17$ 219.17
24-satna najniža cijena
$ 230.28
$ 230.28$ 230.28
24-satna najviša cijena

$ 219.17
$ 219.17$ 219.17

$ 230.28
$ 230.28$ 230.28

$ 312.07
$ 312.07$ 312.07

$ 106.11
$ 106.11$ 106.11

-0.01%

+0.28%

+8.51%

+8.51%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) cijena u stvarnom vremenu je $229.2. Tijekom protekla 24 sata, HUBSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 219.17 i najviše cijene $ 230.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUBSOL je $ 312.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 106.11.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUBSOL se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i +8.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

--
----

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

14.06K
14.06K 14.06K

14,055.315439687
14,055.315439687 14,055.315439687

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolanaHub staked SOL je $ 3.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUBSOL je 14.06K, s ukupnom količinom od 14055.315439687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.22M.

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz SolanaHub staked SOL u USD iznosila je $ +0.644046.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz SolanaHub staked SOL u USD iznosila je $ +62.5988060400.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz SolanaHub staked SOL u USD iznosila je $ +79.9356774000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz SolanaHub staked SOL u USD iznosila je $ +55.42890034738236.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.644046+0.28%
30 dana$ +62.5988060400+27.31%
60 dana$ +79.9356774000+34.88%
90 dana$ +55.42890034738236+31.90%

Što je SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

Resurs SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Službena web-stranica

SolanaHub staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SolanaHub staked SOL (HUBSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SolanaHub staked SOL (HUBSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SolanaHub staked SOL.

Provjerite SolanaHub staked SOL predviđanje cijene sada!

HUBSOL u lokalnim valutama

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SolanaHub staked SOL (HUBSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HUBSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Koliko SolanaHub staked SOL (HUBSOL) vrijedi danas?
Cijena HUBSOL uživo u USD je 229.2 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HUBSOL u USD?
Trenutačna cijena HUBSOL u USD je $ 229.2. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SolanaHub staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za HUBSOL je $ 3.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HUBSOL?
Količina u optjecaju za HUBSOL je 14.06K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HUBSOL?
HUBSOL je postigao ATH cijenu od 312.07 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HUBSOL?
HUBSOL je vidio ATL cijenu od 106.11 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HUBSOL?
24-satni obujam trgovanja za HUBSOL je -- USD.
Hoće li HUBSOL još narasti ove godine?
HUBSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HUBSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

