SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 219.17 $ 219.17 $ 219.17 24-satna najniža cijena $ 230.28 $ 230.28 $ 230.28 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 219.17$ 219.17 $ 219.17 24-satna najviša cijena $ 230.28$ 230.28 $ 230.28 Najviša cijena ikada $ 312.07$ 312.07 $ 312.07 Najniža cijena $ 106.11$ 106.11 $ 106.11 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.28% Promjena cijene (7D) +8.51% Promjena cijene (7D) +8.51%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) cijena u stvarnom vremenu je $229.2. Tijekom protekla 24 sata, HUBSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 219.17 i najviše cijene $ 230.28, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HUBSOL je $ 312.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 106.11.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HUBSOL se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i +8.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Količina u optjecaju 14.06K 14.06K 14.06K Ukupna količina 14,055.315439687 14,055.315439687 14,055.315439687

Trenutačna tržišna kapitalizacija SolanaHub staked SOL je $ 3.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HUBSOL je 14.06K, s ukupnom količinom od 14055.315439687. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.22M.