Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Solana Mascot (LUMIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Solana Mascot (LUMIO) Informacije

Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨

🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags.

💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy.

🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world.

Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars

Službena web stranica:
https://solanamascot.com/

Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solana Mascot (LUMIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 40.04K
$ 40.04K$ 40.04K
Ukupna količina:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
Količina u optjecaju:
$ 999.75M
$ 999.75M$ 999.75M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 40.04K
$ 40.04K$ 40.04K
Povijesni maksimum:
$ 0.00270052
$ 0.00270052$ 0.00270052
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Solana Mascot (LUMIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LUMIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LUMIO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LUMIO tokena, istražite LUMIO cijenu tokena uživo!

LUMIO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LUMIO? Naša LUMIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.