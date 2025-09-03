Više o LUMIO

Solana Mascot Logotip

Solana Mascot Cijena (LUMIO)

Neuvršten

1 LUMIO u USD cijena uživo:

--
----
+3.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Solana Mascot (LUMIO)
Solana Mascot (LUMIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270052
$ 0.00270052$ 0.00270052

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+3.80%

-21.99%

-21.99%

Solana Mascot (LUMIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUMIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUMIO je $ 0.00270052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUMIO se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +3.80% u posljednjih 24 sata i -21.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana Mascot (LUMIO)

$ 40.16K
$ 40.16K$ 40.16K

--
----

$ 40.16K
$ 40.16K$ 40.16K

999.75M
999.75M 999.75M

999,745,520.87016
999,745,520.87016 999,745,520.87016

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Mascot je $ 40.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUMIO je 999.75M, s ukupnom količinom od 999745520.87016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.16K.

Solana Mascot (LUMIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solana Mascot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solana Mascot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solana Mascot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solana Mascot u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.80%
30 dana$ 0+48.92%
60 dana$ 0+43.18%
90 dana$ 0--

Što je Solana Mascot (LUMIO)

Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What’s LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that’s got everyone saying, “I gotta get one!” Whether you’re a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn’t just settle for the moon—it’s aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let’s make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Solana Mascot (LUMIO)

Službena web-stranica

Solana Mascot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solana Mascot (LUMIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana Mascot (LUMIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana Mascot.

Provjerite Solana Mascot predviđanje cijene sada!

LUMIO u lokalnim valutama

Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solana Mascot (LUMIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LUMIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solana Mascot (LUMIO)

Koliko Solana Mascot (LUMIO) vrijedi danas?
Cijena LUMIO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LUMIO u USD?
Trenutačna cijena LUMIO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solana Mascot?
Tržišna kapitalizacija za LUMIO je $ 40.16K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LUMIO?
Količina u optjecaju za LUMIO je 999.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LUMIO?
LUMIO je postigao ATH cijenu od 0.00270052 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LUMIO?
LUMIO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LUMIO?
24-satni obujam trgovanja za LUMIO je -- USD.
Hoće li LUMIO još narasti ove godine?
LUMIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LUMIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.