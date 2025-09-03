Solana Mascot (LUMIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00270052 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) +3.80% Promjena cijene (7D) -21.99%

Solana Mascot (LUMIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LUMIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LUMIO je $ 0.00270052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LUMIO se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +3.80% u posljednjih 24 sata i -21.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana Mascot (LUMIO)

Tržišna kapitalizacija $ 40.16K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.16K Količina u optjecaju 999.75M Ukupna količina 999,745,520.87016

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Mascot je $ 40.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LUMIO je 999.75M, s ukupnom količinom od 999745520.87016. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.16K.