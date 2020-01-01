Solana ID (SOLID) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solana ID (SOLID), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solana ID (SOLID) Informacije Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem. Službena web stranica: https://www.solana.id/ Kupi SOLID odmah!

Solana ID (SOLID) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solana ID (SOLID), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 416.73M $ 416.73M $ 416.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Povijesni maksimum: $ 0.01632385 $ 0.01632385 $ 0.01632385 Povijesni minimum: $ 0.0016976 $ 0.0016976 $ 0.0016976 Trenutna cijena: $ 0.00414879 $ 0.00414879 $ 0.00414879 Saznajte više o cijeni Solana ID (SOLID)

Solana ID (SOLID) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solana ID (SOLID) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLID tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLID tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLID tokena, istražite SOLID cijenu tokena uživo!

SOLID Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLID? Naša SOLID stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOLID predviđanje cijene tokena odmah!

