Solana ID Logotip

Solana ID Cijena (SOLID)

Neuvršten

1 SOLID u USD cijena uživo:

$0.00426072
+0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Solana ID (SOLID)
Solana ID (SOLID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00404787
24-satna najniža cijena
$ 0.00428401
24-satna najviša cijena

$ 0.00404787
$ 0.00428401
$ 0.01632385
$ 0.0016976
+0.08%

+0.64%

+3.71%

+3.71%

Solana ID (SOLID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00426072. Tijekom protekla 24 sata, SOLIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00404787 i najviše cijene $ 0.00428401, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLID je $ 0.01632385, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0016976.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLID se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana ID (SOLID)

$ 1.78M
--
$ 4.26M
416.73M
999,992,330.6675273
Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana ID je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLID je 416.73M, s ukupnom količinom od 999992330.6675273. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26M.

Solana ID (SOLID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solana ID u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solana ID u USD iznosila je $ -0.0004987108.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solana ID u USD iznosila je $ +0.0044523705.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solana ID u USD iznosila je $ +0.00169699073005516.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.64%
30 dana$ -0.0004987108-11.70%
60 dana$ +0.0044523705+104.50%
90 dana$ +0.00169699073005516+66.19%

Što je Solana ID (SOLID)

Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

Resurs Solana ID (SOLID)

Službena web-stranica

Solana ID Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solana ID (SOLID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana ID (SOLID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana ID.

Provjerite Solana ID predviđanje cijene sada!

SOLID u lokalnim valutama

Solana ID (SOLID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solana ID (SOLID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solana ID (SOLID)

Koliko Solana ID (SOLID) vrijedi danas?
Cijena SOLID uživo u USD je 0.00426072 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLID u USD?
Trenutačna cijena SOLID u USD je $ 0.00426072. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solana ID?
Tržišna kapitalizacija za SOLID je $ 1.78M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLID?
Količina u optjecaju za SOLID je 416.73M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLID?
SOLID je postigao ATH cijenu od 0.01632385 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLID?
SOLID je vidio ATL cijenu od 0.0016976 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLID?
24-satni obujam trgovanja za SOLID je -- USD.
Hoće li SOLID još narasti ove godine?
SOLID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.