Solana ID (SOLID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00404787 $ 0.00404787 $ 0.00404787 24-satna najniža cijena $ 0.00428401 $ 0.00428401 $ 0.00428401 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00404787$ 0.00404787 $ 0.00404787 24-satna najviša cijena $ 0.00428401$ 0.00428401 $ 0.00428401 Najviša cijena ikada $ 0.01632385$ 0.01632385 $ 0.01632385 Najniža cijena $ 0.0016976$ 0.0016976 $ 0.0016976 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +0.64% Promjena cijene (7D) +3.71% Promjena cijene (7D) +3.71%

Solana ID (SOLID) cijena u stvarnom vremenu je $0.00426072. Tijekom protekla 24 sata, SOLIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00404787 i najviše cijene $ 0.00428401, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLID je $ 0.01632385, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0016976.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLID se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana ID (SOLID)

Tržišna kapitalizacija $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Količina u optjecaju 416.73M 416.73M 416.73M Ukupna količina 999,992,330.6675273 999,992,330.6675273 999,992,330.6675273

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana ID je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLID je 416.73M, s ukupnom količinom od 999992330.6675273. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.26M.