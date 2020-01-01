Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solana Ecosystem Index (SOLI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solana Ecosystem Index (SOLI) Informacije Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Službena web stranica: https://amun.com/ Kupi SOLI odmah!

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solana Ecosystem Index (SOLI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 855.48K $ 855.48K $ 855.48K Ukupna količina: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Količina u optjecaju: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 855.48K $ 855.48K $ 855.48K Povijesni maksimum: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Povijesni minimum: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Trenutna cijena: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Saznajte više o cijeni Solana Ecosystem Index (SOLI)

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solana Ecosystem Index (SOLI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLI tokena, istražite SOLI cijenu tokena uživo!

