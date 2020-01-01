Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Solana Ecosystem Index (SOLI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Solana Ecosystem Index (SOLI) Informacije

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet!

This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

Službena web stranica:
https://amun.com/

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solana Ecosystem Index (SOLI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 855.48K
$ 855.48K$ 855.48K
Ukupna količina:
$ 124.89K
$ 124.89K$ 124.89K
Količina u optjecaju:
$ 124.89K
$ 124.89K$ 124.89K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 855.48K
$ 855.48K$ 855.48K
Povijesni maksimum:
$ 15.31
$ 15.31$ 15.31
Povijesni minimum:
$ 0.03897228
$ 0.03897228$ 0.03897228
Trenutna cijena:
$ 6.85
$ 6.85$ 6.85

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Solana Ecosystem Index (SOLI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SOLI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SOLI tokena, istražite SOLI cijenu tokena uživo!

SOLI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SOLI? Naša SOLI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.