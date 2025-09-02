Više o SOLI

SOLI Informacije o cijeni

SOLI Službena web stranica

SOLI Tokenomija

SOLI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Solana Ecosystem Index Logotip

Solana Ecosystem Index Cijena (SOLI)

Neuvršten

1 SOLI u USD cijena uživo:

$6.84
$6.84$6.84
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Solana Ecosystem Index (SOLI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:32:23 (UTC+8)

Solana Ecosystem Index (SOLI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 15.31
$ 15.31$ 15.31

$ 0.03897228
$ 0.03897228$ 0.03897228

--

--

-4.49%

-4.49%

Solana Ecosystem Index (SOLI) cijena u stvarnom vremenu je $6.84. Tijekom protekla 24 sata, SOLItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLI je $ 15.31, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03897228.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solana Ecosystem Index (SOLI)

$ 854.64K
$ 854.64K$ 854.64K

--
----

$ 854.64K
$ 854.64K$ 854.64K

124.89K
124.89K 124.89K

124,890.13669
124,890.13669 124,890.13669

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solana Ecosystem Index je $ 854.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLI je 124.89K, s ukupnom količinom od 124890.13669. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 854.64K.

Solana Ecosystem Index (SOLI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Solana Ecosystem Index u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Solana Ecosystem Index u USD iznosila je $ +6.5915233200.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Solana Ecosystem Index u USD iznosila je $ +2.1653942040.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Solana Ecosystem Index u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +6.5915233200+96.37%
60 dana$ +2.1653942040+31.66%
90 dana$ 0--

Što je Solana Ecosystem Index (SOLI)

Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Solana Ecosystem Index (SOLI)

Službena web-stranica

Solana Ecosystem Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Solana Ecosystem Index (SOLI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Solana Ecosystem Index (SOLI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Solana Ecosystem Index.

Provjerite Solana Ecosystem Index predviđanje cijene sada!

SOLI u lokalnim valutama

Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Solana Ecosystem Index (SOLI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOLI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Solana Ecosystem Index (SOLI)

Koliko Solana Ecosystem Index (SOLI) vrijedi danas?
Cijena SOLI uživo u USD je 6.84 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOLI u USD?
Trenutačna cijena SOLI u USD je $ 6.84. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Solana Ecosystem Index?
Tržišna kapitalizacija za SOLI je $ 854.64K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOLI?
Količina u optjecaju za SOLI je 124.89K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOLI?
SOLI je postigao ATH cijenu od 15.31 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOLI?
SOLI je vidio ATL cijenu od 0.03897228 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOLI?
24-satni obujam trgovanja za SOLI je -- USD.
Hoće li SOLI još narasti ove godine?
SOLI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOLI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:32:23 (UTC+8)

Solana Ecosystem Index (SOLI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.