Solana Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Solana Cat (SOLCAT) danas je --, s promjenom od 2.94% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SOLCAT u USD je -- po SOLCAT.

Solana Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,275.68, s količinom u optjecaju od 996.24M SOLCAT. Tijekom posljednja 24 sata, SOLCAT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SOLCAT se kretao 0.00% u posljednjem satu i -29.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Solana Cat (SOLCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 13.28K$ 13.28K $ 13.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.28K$ 13.28K $ 13.28K Količina u optjecaju 996.24M 996.24M 996.24M Ukupna količina 996,236,163.678748 996,236,163.678748 996,236,163.678748

