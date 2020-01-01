Solace AI ($SLCE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Solace AI ($SLCE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Solace AI ($SLCE) Informacije Solace offers crypto traders different tools they can use to analyze different tokens, as well as an easy to use technical analysis bot, that can give you technical analysis based on any chart picture or screenshot. We have plans to launch more agents on the X platform as well as a mobile app for a central place for our agents to be used. We have a lot of plans for this project and our aim is to build a strong community around it, that will adopt our tools, and eventually start marketing to other telegram groups for them to use. Službena web stranica: https://slceagent.io Kupi $SLCE odmah!

Solace AI ($SLCE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Solace AI ($SLCE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.26K $ 18.26K $ 18.26K Ukupna količina: $ 957.19M $ 957.19M $ 957.19M Količina u optjecaju: $ 957.19M $ 957.19M $ 957.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.26K $ 18.26K $ 18.26K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Solace AI ($SLCE)

Solace AI ($SLCE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Solace AI ($SLCE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $SLCE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $SLCE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $SLCE tokena, istražite $SLCE cijenu tokena uživo!

$SLCE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $SLCE? Naša $SLCE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $SLCE predviđanje cijene tokena odmah!

