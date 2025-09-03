Solace AI ($SLCE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.02% Promjena cijene (7D) -3.86% Promjena cijene (7D) -3.86%

Solace AI ($SLCE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $SLCEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $SLCE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $SLCE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Solace AI ($SLCE)

Tržišna kapitalizacija $ 18.09K$ 18.09K $ 18.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.09K$ 18.09K $ 18.09K Količina u optjecaju 957.19M 957.19M 957.19M Ukupna količina 957,191,052.091953 957,191,052.091953 957,191,052.091953

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solace AI je $ 18.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $SLCE je 957.19M, s ukupnom količinom od 957191052.091953. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.09K.