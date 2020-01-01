SOLA AI (SOLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOLA AI (SOLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SOLA AI (SOLA) Informacije Our project focuses on creating a Personalized Voice Assistant for Solana, similar to Google Assistant but tailored for blockchain interactions. SOLA AI enables seamless on-chain activities and executes Solana intents effortlessly using voice commands. By integrating the power of OpenAI's LLM, the platform provides users with real-time, up-to-date information, enhancing accessibility and simplifying blockchain interactions for everyday use. Službena web stranica: https://solaai.xyz/ Kupi SOLA odmah!

SOLA AI (SOLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOLA AI (SOLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 419.70K $ 419.70K $ 419.70K Ukupna količina: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Količina u optjecaju: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 419.70K $ 419.70K $ 419.70K Povijesni maksimum: $ 0.00839906 $ 0.00839906 $ 0.00839906 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00041865 $ 0.00041865 $ 0.00041865 Saznajte više o cijeni SOLA AI (SOLA)

SOLA AI (SOLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOLA AI (SOLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOLA tokena, istražite SOLA cijenu tokena uživo!

SOLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOLA? Naša SOLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOLA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!