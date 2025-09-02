SOLA AI (SOLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00839906$ 0.00839906 $ 0.00839906 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.64% Promjena cijene (1D) -1.82% Promjena cijene (7D) -12.69% Promjena cijene (7D) -12.69%

SOLA AI (SOLA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLA je $ 0.00839906, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLA se promijenio za +1.64% u posljednjih sat vremena, -1.82% u posljednjih 24 sata i -12.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLA AI (SOLA)

Tržišna kapitalizacija $ 419.50K$ 419.50K $ 419.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 419.50K$ 419.50K $ 419.50K Količina u optjecaju 999.80M 999.80M 999.80M Ukupna količina 999,804,662.270051 999,804,662.270051 999,804,662.270051

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLA AI je $ 419.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLA je 999.80M, s ukupnom količinom od 999804662.270051. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 419.50K.