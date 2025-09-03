SOLA (SOLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.253886$ 0.253886 $ 0.253886 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

SOLA (SOLA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOLA je $ 0.253886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SOLA (SOLA)

Tržišna kapitalizacija $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Količina u optjecaju 27.15M 27.15M 27.15M Ukupna količina 27,153,077.98 27,153,077.98 27,153,077.98

Trenutačna tržišna kapitalizacija SOLA je $ 7.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOLA je 27.15M, s ukupnom količinom od 27153077.98. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.35K.