SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOL Roulette (ROULETTE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

SOL Roulette (ROULETTE) Informacije Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem. Službena web stranica: https://www.solroulette.money Kupi ROULETTE odmah!

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOL Roulette (ROULETTE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.44K $ 3.44K $ 3.44K Ukupna količina: $ 926.57M $ 926.57M $ 926.57M Količina u optjecaju: $ 926.57M $ 926.57M $ 926.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.44K $ 3.44K $ 3.44K Povijesni maksimum: $ 0.00128408 $ 0.00128408 $ 0.00128408 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SOL Roulette (ROULETTE)

SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOL Roulette (ROULETTE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROULETTE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROULETTE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROULETTE tokena, istražite ROULETTE cijenu tokena uživo!

ROULETTE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ROULETTE? Naša ROULETTE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ROULETTE predviđanje cijene tokena odmah!

