Sol Bastard (SOBA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sol Bastard (SOBA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Sol Bastard (SOBA) Informacije SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER Službena web stranica: https://solbastard.com

Sol Bastard (SOBA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sol Bastard (SOBA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.88K Ukupna količina: $ 890.48M Količina u optjecaju: $ 890.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.88K Povijesni maksimum: $ 0.0092959 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Sol Bastard (SOBA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sol Bastard (SOBA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOBA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOBA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOBA tokena, istražite SOBA cijenu tokena uživo!

