Sol Bastard Logotip

Sol Bastard Cijena (SOBA)

Neuvršten

1 SOBA u USD cijena uživo:

--
----
+2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Sol Bastard (SOBA)
Sol Bastard (SOBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0092959
$ 0.0092959$ 0.0092959

$ 0
$ 0$ 0

-0.87%

+2.03%

+1.33%

+1.33%

Sol Bastard (SOBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOBA je $ 0.0092959, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOBA se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, +2.03% u posljednjih 24 sata i +1.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sol Bastard (SOBA)

$ 38.81K
$ 38.81K$ 38.81K

--
----

$ 38.81K
$ 38.81K$ 38.81K

890.49M
890.49M 890.49M

890,486,936.213829
890,486,936.213829 890,486,936.213829

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sol Bastard je $ 38.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOBA je 890.49M, s ukupnom količinom od 890486936.213829. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.81K.

Sol Bastard (SOBA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Sol Bastard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Sol Bastard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Sol Bastard u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Sol Bastard u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.03%
30 dana$ 0+9.49%
60 dana$ 0-35.68%
90 dana$ 0--

Što je Sol Bastard (SOBA)

SIMPLY A COMMUNITY OF PURE BASTARDS WE HAVE ALOT UTILITIES COMINNG IN FUTURE LIKE PLAY TO EARN GAMES THIS IS A COMMUNITY TOKEN TO UNITE PEOPLE AND GET RID OF THE RUGPULL AND FUD CULTURE MADE BY A DOXXED CRYPTO INFLUENCER

Resurs Sol Bastard (SOBA)

Službena web-stranica

Sol Bastard Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sol Bastard (SOBA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sol Bastard (SOBA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sol Bastard.

Provjerite Sol Bastard predviđanje cijene sada!

SOBA u lokalnim valutama

Sol Bastard (SOBA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sol Bastard (SOBA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SOBA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sol Bastard (SOBA)

Koliko Sol Bastard (SOBA) vrijedi danas?
Cijena SOBA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SOBA u USD?
Trenutačna cijena SOBA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sol Bastard?
Tržišna kapitalizacija za SOBA je $ 38.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SOBA?
Količina u optjecaju za SOBA je 890.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SOBA?
SOBA je postigao ATH cijenu od 0.0092959 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SOBA?
SOBA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SOBA?
24-satni obujam trgovanja za SOBA je -- USD.
Hoće li SOBA još narasti ove godine?
SOBA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SOBA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.