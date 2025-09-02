Sol Bastard (SOBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0092959$ 0.0092959 $ 0.0092959 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.87% Promjena cijene (1D) +2.03% Promjena cijene (7D) +1.33% Promjena cijene (7D) +1.33%

Sol Bastard (SOBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SOBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOBA je $ 0.0092959, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOBA se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, +2.03% u posljednjih 24 sata i +1.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sol Bastard (SOBA)

Tržišna kapitalizacija $ 38.81K$ 38.81K $ 38.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.81K$ 38.81K $ 38.81K Količina u optjecaju 890.49M 890.49M 890.49M Ukupna količina 890,486,936.213829 890,486,936.213829 890,486,936.213829

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sol Bastard je $ 38.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOBA je 890.49M, s ukupnom količinom od 890486936.213829. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.81K.