SOHOTRN (SOHOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SOHOTRN (SOHOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

SOHOTRN (SOHOT) Informacije SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token. Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval! This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT . To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned. Službena web stranica: https://sohotrn.io Kupi SOHOT odmah!

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SOHOTRN (SOHOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.25K $ 27.25K $ 27.25K Ukupna količina: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Količina u optjecaju: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.25K $ 27.25K $ 27.25K Povijesni maksimum: $ 0.00229046 $ 0.00229046 $ 0.00229046 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni SOHOTRN (SOHOT)

SOHOTRN (SOHOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SOHOTRN (SOHOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SOHOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SOHOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SOHOT tokena, istražite SOHOT cijenu tokena uživo!

SOHOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SOHOT? Naša SOHOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SOHOT predviđanje cijene tokena odmah!

